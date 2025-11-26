Sanità Convenzionata. De Luca (M5S): “Adeguare le tariffe e dare tempi certi”

“Il Movimento 5 Stelle è da sempre al fianco delle strutture che offrono servizi sanitari in convenzione che da decenni rappresentano l’ultimo presidio rimasto sul territorio dopo il progressivo smantellamento del sistema sanitario pubblico portato avanti dalle destre al governo regionale e nazionale. Oggi il centrodestra vuole solo favorire l’acquisizione dei laboratori d’analisi e strutture convenzionate, da parte dei grossi centri privati nazionali e internazionali, distruggendo non solo una rete capillare che offre assistenza ai pazienti siciliani ma anche migliaia di posti di lavoro”.

Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’ARS Antonio De Luca intervenendo al sit-in a Palermo, dei lavoratori del comparto della sanità convenzionata siciliana. “Occorre adeguare immediatamente le tariffe – ha aggiunto Antonio De Luca – senza nascondersi dietro il paravento dell’infinito piano di rientro e dare tempi certi per la definizione dei budget per consentire la programmazione degli investimenti da parte delle strutture convenzionate.

È evidente che le destre stanno lavorando per rendere insostenibile queste attività agevolando di fatto la loro acquisizione da parte di gruppi imprenditoriali nazionali e internazionali, a tutto discapito dei posti di lavoro, dell’economia del territorio e della risposta ai pazienti siciliani. Lo impediremo” – conclude Antonio De Luca.