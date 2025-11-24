Salute

San Cataldo. La comunità si mobilita contro la violenza sulle donne

Redazione 1

Lun, 24/11/2025 - 06:59

SAN CATALDO. La Città di San Cataldo mette in campo iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne attraverso tre momenti forti, condivisi e profondamente sentiti dalla comunità.

Lo hanno annunciato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore alla cultura Marianna Guttilla.
In primo luogo con a “Specchi di Libertà” – 21/28 novembre, con le scuole e attività commerciali che collaborano per dare vita a vetrine rosse, installazioni e progetti creativi realizzati dagli studenti. Un percorso diffuso che trasformerà la città in uno spazio di riflessione e consapevolezza.

Previsto poi il 25 novembre un Flashmob e Corteo Comunitario con Associazioni, comitati, scuole, la Sancataldese, la Società di Mutuo Soccorso e tanti cittadini insieme contro il femminicidio. Prevista la partenza alle ore 19 dal Monumento per una “passeggiata arrabbiata” che raggiungerà il Palazzo Comunale. A seguire, un momento di silenzio e la deposizione di un mazzo di fiori in memoria delle vittime.

