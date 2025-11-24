San Cataldo. La comunità si mobilita contro la violenza sulle donne

SAN CATALDO. La Città di San Cataldo mette in campo iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne attraverso tre momenti forti, condivisi e profondamente sentiti dalla comunità.

Lo hanno annunciato il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore alla cultura Marianna Guttilla.

In primo luogo con a “Specchi di Libertà” – 21/28 novembre, con le scuole e attività commerciali che collaborano per dare vita a vetrine rosse, installazioni e progetti creativi realizzati dagli studenti. Un percorso diffuso che trasformerà la città in uno spazio di riflessione e consapevolezza.

Previsto poi il 25 novembre un Flashmob e Corteo Comunitario con Associazioni, comitati, scuole, la Sancataldese, la Società di Mutuo Soccorso e tanti cittadini insieme contro il femminicidio. Prevista la partenza alle ore 19 dal Monumento per una “passeggiata arrabbiata” che raggiungerà il Palazzo Comunale. A seguire, un momento di silenzio e la deposizione di un mazzo di fiori in memoria delle vittime.