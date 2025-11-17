San Cataldo. Incontro tra la poetessa Maria Concetta Naro e gli alunni delle terze medie della Balsamo sul valore della lettura

SAN CATALDO. La poetessa, insegnante ed ex assessore Maria Concetta Naro ha incontrato gli studenti di terza media della scuola Paolo Balsamo per parlare dell’importanza della lettura. Nell’occasione, la poetessa sancataldese, parlando della lettura ha espresso concetti veramente significativi: “Leggere non è un semplice passatempo: è il gesto che apre la mente, educa lo sguardo, allena il pensiero critico e dà voce alle emozioni che spesso non sappiamo nominare”.

L’ex docente e assessore, rivolgendosi in maniera accorata agli alunni della scuola media Balsamo, ha poi concluso ribadendo: “Ogni libro è una porta, e chi legge impara a riconoscere i mondi… e a costruire il proprio”.