San Cataldo. In occasione della IX Giornata mondiale dei poveri organizzato pranzo della fraternità in parrocchia

SAN CATALDO. In occasione della IX Giornata mondiale dei Poveri in Parrocchia è stato organizzato un pranzo di fraternità. Dopo la Santa Messa delle ore 11, i locali parrocchiali si sono trasformati in un refettorio di speranza, incontro e condivisione con in prima fila l’arciprete don Alessandro Giambra (nella foto).

L’Associazione “Giacomo Cusmano” ha organizzato il pranzo di condivisione, riunendo diverse famiglie attorno alla mensa. Un gesto che ha fatto eco alle parole di Papa Leone XIV, pronunciate questa mattina nella Basilica di San Pietro: “È una cultura dell’attenzione quella che dobbiamo sviluppare, proprio per rompere il muro della solitudine”. Non solo cibo, ma ascolto, sorrisi, presenza, perché la povertà più grande è l’indifferenza.