San Cataldo. Il gruppo consiliare “Le Spighe” ha chiesto al sindaco incontro urgente con Soget per presunte anomalie negli avvisi

SAN CATALDO. A seguito delle segnalazioni di numerosi cittadini i consiglieri comunali Mario Lupica e Massimo Emma hanno incontrato il sindaco Gioacchino Comparato, al quale hanno chiesto un incontro urgente con i rappresentanti della Soget per sottoporre loro presunte anomalie riscontrate negli ultimi avvisi recapitati.

In particolare si tratta di accertamenti per differenze TARI dovute al ricalcolo della superficie calpestabile (la sola effettivamente tassabile) non sempre corrispondente – soprattutto in centro storico – a quella catastale ridotta del 20%, nonché dell’annosa questione delle sanzioni applicate da Soget con metodo errato che il gruppo consiliare Le Spighe aveva già sollevato ad inizio mandato e che a tutt’oggi non è stata risolta.

L’incontro, finalizzato a correggere a monte tali storture e ad evitare che i contribuenti debbano perdere il loro tempo a chiedere chiarimenti presso il locale sportello Soget, si terrà all’inizio della prossima settimana e vedrà partecipare personalmente i nostri consiglieri e quelli appartenenti agli altri gruppi che vorranno intervenire.