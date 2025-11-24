San Cataldo. Il 24 novembre al via i lavori all’asilo nido Belvedere finanziati con i fondi del Pnrr

SAN CATALDO. Prenderanno il via, lunedì 24 novembre 2025, i lavori per la riattivazione e la riconversione dell’asilo nido di via Belvedere, finanziati con 1.140.000 euro di fondi PNRR nell’ambito del Piano Asili Nido. Il finanziamento era stato annunciato lo scorso maggio, quando l’amministrazione aveva comunicato di avere ottenuto le risorse necessarie per l’intervento. L’avvio effettivo del cantiere viene formalizzato solo ora, con l’obiettivo di migliorare e ampliare i servizi educativi per i bambini da 0 a 6 anni.

Il progetto esecutivo, approvato il 18 settembre 2025, riguarda la “Riattivazione e Riconversione dell’Edificio Asilo Nido di via Belvedere” e comprende una serie di opere: posa del cappotto termico, isolamento e impermeabilizzazione della copertura, rinforzi strutturali e adeguamenti interni e dei servizi igienici, necessari per riportare l’edificio agli standard richiesti.

L’appalto è stato affidato tramite l’Accordo Quadro AQ17 Sicilia all’impresa Constructa Plus S.r.l., con un ribasso del 30,912% sull’importo lavori di 765.000 euro e 29.300 euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori erano stati consegnati il 23 settembre 2025, ma non era mai stata data comunicazione pubblica dell’avvio operativo del cantiere.

Il cantiere è stato poi sospeso il 9 ottobre 2025 per il tempo necessario a nominare il Coordinatore per la sicurezza, figura obbligatoria quando operano più imprese. L’incarico è stato affidato all’architetto Angelo Piampiano, con firma del contratto il 14 novembre 2025. Completate le comunicazioni agli enti competenti, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Alfredo Ragolia, e la Direzione dei Lavori, affidata al geom. Gianluigi Trupia, hanno disposto la ripresa delle attività dal 24 novembre 2025.

Ricalcolando i giorni già lavorati e la successiva sospensione, il nuovo tempo residuo di esecuzione è di 166 giorni, con conclusione prevista per il 9 maggio 2026.

«La ripresa dei lavori dell’asilo di via Belvedere – ha detto il sindaco Gioacchino Comparato – è una risposta concreta alle famiglie. Grazie ai fondi PNRR restituiremo alla città una struttura moderna e funzionale. Ringrazio il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Alfredo Ragolia, il Direttore dei Lavori, geom. Gianluigi Trupia, e il Coordinatore della Sicurezza, arch. Angelo Piampiano, per l’impegno nel garantire il rispetto delle procedure e delle tempistiche. Continueremo a seguire da vicino l’avanzamento del cantiere per rispettare i tempi e restituire alla comunità un punto di riferimento per bambini e famiglie».