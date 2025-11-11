San Cataldo. Democrazia Partecipata: il progetto di ristrutturazione del Parco Giochi il più votato

SAN CATALDO. Il progetto di ristrutturazione del Parco giochi, proposto dal Partito Democratico, è stato il progetto più votato tra quelli da finanziare con i fondi della Democrazia Partecipata. Al secondo posto s’è piazzato quello presentato dall’associazione disabili di San Cataldo denominato “Inclusione a campu apirtu”. Terzo posto per il progetto Area Camper.
In totale i voti sono stati 560, con 78 schede nulle.
253 i voti per il progetto Parco giochi presentato dal Partito Democratico
164 voti per il progetto “A Campu apirtu” proposto dall’Associazione disabili
65 voti per il progetto Area camper.