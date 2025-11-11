Salute

San Cataldo. Democrazia Partecipata: il progetto di ristrutturazione del Parco Giochi il più votato

Redazione 1

Mar, 11/11/2025 - 22:22

SAN CATALDO. Il progetto di ristrutturazione del Parco giochi, proposto dal Partito Democratico, è stato il progetto più votato tra quelli da finanziare con i fondi della Democrazia Partecipata. Al secondo posto s’è piazzato quello presentato dall’associazione disabili di San Cataldo denominato “Inclusione a campu apirtu”. Terzo posto per il progetto Area Camper.

In totale i voti sono stati 560, con 78 schede nulle.

253 i voti per il progetto Parco giochi presentato dal Partito Democratico

164 voti per il progetto “A Campu apirtu” proposto dall’Associazione disabili

65 voti per il progetto Area camper.

