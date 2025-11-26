San Cataldo. Dal 28 al 30 novembre in Corso Europa c’è l’International Street Food

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato e gli assessori comunali Marianna Guttilla e Michele Giarratano hanno annunciato International Street Food farà tappa a San Cataldo, in Corso Europa, dal 28 al 30 Novembre.

Si tratta – come hanno spiegato i tre amministratori sancataldesi – di un appuntamento da non perdere per scoprire le migliori specialità d’Italia e del mondo, vivere la città insieme e valorizzare il territorio.

L’evento proporrà street food internazionale di alta qualità, ma anche Birre artigianali da microbirrifici italiani ed esteri, dolci tipici della tradizione italiana e internazionale, opzioni senza glutine sia food che beverage.

Questi gli orari dell’evento:

▪️ Venerdì 28 Novembre: 18:00 – 24:00

▪️ Sabato 29 e Domenica 30 Novembre: 12:00 – 24:00

L’Ingresso è gratuito.