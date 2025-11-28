San Cataldo. All’Associazione Agricoltori Zolfatai inaugurata Collettiva d’Arte

SAN CATALDO. Si è tenuta l’inaugurazione della collettiva d’arte organizzata dall’Associazione Agricoltori Zolfatai. Gli espositori si sono presentati al pubblico illustrando ognuno la motivazione della loro ispirazione artistica: Don Angelo Pilato, Giusi Pilato, Salvatore Vullo, Salvatore Carletta, Enza Lomonaco, Silvana Gibilaro, Tanina Giordano e Carmelina Cali.

Il presidente Luigi Nocera, insieme ai consiglieri Dino Cali e Dino Scalzo e l’attore regista Mario Martinez hanno presenziato all’evento. La mostra sarà aperta fino a domenica 30 novembre.