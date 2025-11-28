San Cataldo. Alla società “Cesare Battisti” c’è il corso di antichi mestieri con la lavorazione della buda

SAN CATALDO. Alla Società di Mutuo Soccorso Cesare Battisti di San Cataldo presieduta da Aldo Saetta, si svolge il corso Antichi Mestieri lavorazione della buda con creazioni di oggetti vari. Il corso si svolge nei locali della Società il mercoledì pomeriggio, corso diretto dal maestro Salvatore Di Vita coadiuvato dalla Signora Cravotta Maria Assunta e da Giammusso Michele.

Ai partecipanti al corso vengono insegnate tutte le tecniche per la lavorazione della buda. La buda è una pianta acquatica che si trova nei corsi d’acqua. La raccolta viene fatta in estate, fatta essiccare al sole per poi essere lavorata in autunno. Al corso si realizzano diversi oggetti principalmente ceste, coffe, sottopentole e altro. Le iscrizioni sono ancora aperte per informazioni rivolgersi alla segreteria della Società.