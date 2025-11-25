San Cataldo. Al Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” si riaccendono le luci con il 6° turno del 6° Torneo

SAN CATALDO. La Nuova Locanda di San Cataldo, sede del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”, riaccende le sue luminose luci domani sera per il 6° turno di gioco del 6° torneo “In viaggio verso il Natale”, che vede al momento 16 giocatori in classifica.

Nel 5° turno di gioco della scorsa settimana, iniziato con i festeggiamenti per la squadra del Club giunta seconda in classifica al campionato Regionale a Squadre di Domenica 16 novembre che si è svolto alla Fiera del Gioco di Misterbianco (CT), 14 giocatori divisi in 3 tavoli hanno dato vita ad una divertente serata nella quale, al termine della solita cena conviviale che precede le partite, le sfide hanno acceso i motori e condotto dopo due ore di gioco i propri “strateghi” alle vittorie che cambiano ancora la composizione della classifica.

Hanno vinto i rispettivi tavoli, infatti, il solito bravissimo Andrea Kiswarday “Plasma97”, sempre saldamente primo e attualmente qualificato diretto alla finale del 17 dicembre, Giuseppe Ippolito “Cubalibre71”, che con questa vittoria si porta al secondo posto e con la finale diretta in tasca anche lui, e vince anche Alberto Presti “Gilbux” che con questo risultato accederebbe in semifinale come ripescato, avendo vinto finora con il miglior risultato.

Con il 6° turno di domani sera, però, e con il 7° turno della prossima settimana, ultimo turno conclusivo delle qualificazioni, inizia il cosiddetto “scarto” dei due peggiori risultati di gioco, eventuale assenza compresa. Questo significa che la classifica prenderà in considerazione solo 5 risultati utili tra 7 turni di gioco per la composizione della griglia delle finali e delle semifinali, con il passaggio alla seconda fase del torneo di 2 finalisti diretti e 8 semifinalisti. Ma con la regola del ripescaggio del miglior risultato, anche in una sola partita, il Torneo è ancora aperto a tutti i nuovi giocatori che vorranno tentare la qualificazione conseguendo sul campo la vittoria. Sono sufficienti, infatti, due nuovi giocatori entro questi ultimi 2 turni, affinche’ la composizione della griglia dei qualificati cambi modalità, variando in 1 giocatore direttamente qualificato alla finale, e 12 semifinalisti di cui 1 ripescato con il miglior risultato. Tutti sono ancora in gioco dunque e chiunque può ancora venire a giocare domani sera nel 6° turno.

Questo fine settimana, intanto, nei giorni del 28, 29 e 30 novembre si svolgerà presso l’Hotel Maugeri di Acireale, il grande “Raduno del Sud” di Risiko, competizione individuale qualificante al Campionato Nazionale alla quale prenderanno parte circa 80 giocatori e più provenienti da tutta la Sicilia e dal territorio nazionale. Il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” parteciperà con 4 propri giocatori in cerca del divertimento che accompagna ogni Raduno, con così tanti giocatori che trascorreranno tante ore insieme, e con la possibilità che uno di loro possa arrivare fino in fondo, e perché no, vincere il prestigioso torneo e qualificarsi nella serie A del Risiko individuale per l’anno successivo. Tutto il Club “Il Pifferaio” attenderà fiducioso il rientro dei propri giocatori domenica sera per conoscere il risultato finale.

Chiunque puo’ diventare un valido giocatore di Risiko, e divertirsi insieme agli affezionati di questo splendido gioco di strategia, il più conosciuto e venduto in Italia. E’ sufficiente venire a partecipare alle serate di gioco del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” tutti i Mercoledì sera presso la Nuova Locanda di San Cataldo.

Tutte le informazioni sulle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” e sul Torneo interno in corso di svolgimento, potranno essere richieste ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), nelle quali sara’ pubblicato il Regolamento del Torneo e tutte le foto, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.