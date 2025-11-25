Salute

Riesi. All’Istituto “Carafa” l’obiettivo è sensibilizzare i giovani sul tema della violenza sulle donne

Redazione 1

Mar, 25/11/2025 - 22:58

RIESI. Per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne e all’istituto Carlo Maria Carafa di Riesi, Dirigente Scolastica Dott.ssa Adriana Quattrocchi,  si è svolto un Convegno di alto profilo etico e morale organizzato dalla referente del progetto Dott.ssa Stefania Ievolella  

Hanno relazionato il Tenente Colonnello Marco Montemagno Comandante del Rep.Territoriale Sez.di Gela, la Dott.ssa Sandra Miccichè Psicologa e OPT Osservatorio, la Prof.ssa Rosaria Carbone e il Prof. Antonio Fiorenza. Evento di grande spessore che ha entusiasmato gli alunni delle classi terze e quarte dell’istituto Alberghiero e del Liceo Scientifico.

Bisogna attenzionare e sensibilizzare i giovani su un tema così importante perché segnali come il controllo, la manipolazione e la violenza sono segnali forti di relazioni affettive disfunzionali e purtroppo molti di loro fanno fatica a rendersene conto e a liberarsene. Noi come Comunità Educativa abbiamo l’obbligo morale di sensibilizzare le coscienze dei ragazzi dice la referente del progetto Dott.ssa Stefania Ievolella.

Si ringraziano i docenti e gli alunni che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Si ringraziano inoltre gli alunni Vittoria D’Amico, Chiara Mallia, Rosario Perno e Christian Perrotti che si sono spesi con delle loro performance.

