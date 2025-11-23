Promozione. Sommatinese corsara con il Qal’At: a Caltagirone in gol Noto e Vaccaro

Gran bella vittoria per la Sommatinese che nel girone D del campionato di Promozione ha battuto 1-2 il Qal’At a Caltagirone. Un successo che gli uomini di Mauro Miccichè hanno costruito soprattutto sulle ripartenze. La squadra granata è stata parecchio efficace in questa particolare specialità andando dapprima in vantaggio con Noto e poi riuscendo, dopo il rigore del momentaneo pari calatino con Camuti, a segnare la rete del definitivo 1-2 con la rete del bomber Vaccaro.

Il match è stato una battaglia bella e buona. La Sommatinese avrebbe potuto anche chiudere il match, ma non c’è riuscita nonostante le occasioni avute nella ripresa. E nel finale, i padroni di casa hanno avuto la super occasione per pareggiare, ma Giardina è stato fenomenale nel riuscire a sventare il rigore del possibile 2-2 finale, per cui ha salvato porta e risultato permettendo alla sua squadra di conquistare una vittoria che vale oro.