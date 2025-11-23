Salute

Promozione. Sommatinese corsara con il Qal’At: a Caltagirone in gol Noto e Vaccaro

Redazione 1

Promozione. Sommatinese corsara con il Qal’At: a Caltagirone in gol Noto e Vaccaro

Dom, 23/11/2025 - 19:07

Condividi su:

Gran bella vittoria per la Sommatinese che nel girone D del campionato di Promozione ha battuto 1-2 il Qal’At a Caltagirone. Un successo che gli uomini di Mauro Miccichè hanno costruito soprattutto sulle ripartenze. La squadra granata è stata parecchio efficace in questa particolare specialità andando dapprima in vantaggio con Noto e poi riuscendo, dopo il rigore del momentaneo pari calatino con Camuti, a segnare la rete del definitivo 1-2 con la rete del bomber Vaccaro.

Il match è stato una battaglia bella e buona. La Sommatinese avrebbe potuto anche chiudere il match, ma non c’è riuscita nonostante le occasioni avute nella ripresa. E nel finale, i padroni di casa hanno avuto la super occasione per pareggiare, ma Giardina è stato fenomenale nel riuscire a sventare il rigore del possibile 2-2 finale, per cui ha salvato porta e risultato permettendo alla sua squadra di conquistare una vittoria che vale oro.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta