Promozione. Sommatinese, anche in 10, travolge 5-1 il Serradifalco: Bamba, Scuderi, La Cognata, Vaccaro e Cantavenera firmano la cinquina vincente nel derby

Scoppiettante vittoria 5-1 per la Sommatinese contro il Serradifalco. Il derby provinciale di Promozione ha proposto ancora una volta una goleada, ma dopo quella 6-2 che il Serradifalco aveva rifilato nel ritorno del primo turno di Coppa Italia, stavolta è stata la Sommatinese a rifilare ai falchetti una cinquina esaltante. E per di più in superiorità numerica.

Nel primo tempo dopo la rete del momentaneo vantaggio messa a segno da Bamba, è stato Yuri Di Marco a pareggiare il match consentendo ai falchetti di recuperare lo svantaggio iniziale. Poi l’espulsione di Pulci è sembrata poter cambiare la partita indirizzandola dalla parte del Serradifalco, e invece cos’ non è stato in quanto a segnare alla fine è stata la squadra di casa con Scuderi.

Nella ripresa si immaginava una reazione robusta da parte degli ospiti, ma così non è stato in quanto la squadra di Mauro Miccichè non solo ha coperto bene ogni spazio, ma è ripartita con un’efficacia e una velocità che gli hanno permesso di segnare altre 3 reti con La Cognata, con lo stesso Vaccaro e infine con Cantavenera. Alla fine, pertanto, a trionfare sono stati i giocatori della Sommatinese che ha confermato il suo stato di grazia in campionato.

Di contro il Serradifalco è apparso l’ombra della bella squadra ammirata ad inizio stagione; la società pare stia correndo ai ripari intervenendo sul mercato per rinforzare una rosa che necessita di interventi in attacco, a centrocampo e anche in difesa; l’auspicio è che i falchetti possano uscire fuori da questa crisi, magari in occasione del derby provinciale nel quale affronteranno in casa la Vigor Gela. In classifica la Sommatinese ha ora 16 punti, contro i 7 del Serradifalco penultimo a pari merito con Frigintini e Scicli, mentre il Gela, sconfitto in casa dal Qal’At 0-1, è ultimo a quota 2 nel girone D del campionato di Promozione.