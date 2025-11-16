Promozione. Soddisfazioni solo per la Sommatinese (1-1 con la Gymnica Scordia); perdono Serradifalco e Gela

Nel campionato di Promozione, girone D, pareggia la Sommatinese 1-1 con la Gymnica Scordia, perdono invece Serradifalco e Vigor Gela.

Al Peppe Tricoli di Sommatino i padroni di casa della Sommatinese, guidati dal tecnico Mauro Miccichè e dal suo vice Riccardo Cigna (nella foto) hanno giocato un buon match contro una squadra come la Gymnica Scordia che, tuttavia, s’è rivelata parecchio interessante e volitiva. Gli ospiti sono passati in vantaggio nella ripresa con Bonaccorsi, ma la Sommatinese è riuscita a piazzare la zampata giusta a due minuti dalla fine con il solito Vaccaro, uomo gol implacabile. Con il pari ottenuto, la Sommatinese è ora a quota 10.

Sconfitta amara per il Serradifalco che a Canicattini Bagni ha perso 3-1 una partita che, forse, avrebbe almeno meritato di non perdere. I falchetti, dopo aver pareggiato con Yuri Di Marco la rete del momentaneo vantaggio dei padroni di casa, hanno costruito diverse palle gol anche clamorose nella ripresa.

Su una di queste il portiere di casa s’è superato riuscendo a respingere un colpo di testa da pochi passi di D’Anca. Subito dopo, cambio di fronte e gol del Canicattini su una beffarda autorete. Nel finale, con il Serradifalco sbilanciato in avanti è arrivata anche la terza rete. I falchetti restano pertanto fermi a quota 7 in classifica.

Situazione negativa, infine, per il Gela che ha perso 0-6 contro il Santa Croce Soccer. Una sconfitta amara, di quelle che fanno male. Il Gela è rimasto così ultimo in classifica a quota 2 e domenica prossima è atteso fuori casa dalla Gymnica Scordia, mentre il Serradifalco sarà impegnato in casa con il Noto e la Sommatinese sul campo del Qal’At Caltagirone.

Questa la classifica dei girone D: Akragas 24, Priolo 22, Santa Croce Soccer 17, Gymnica Scordia 14, Canicattini e Atletico Megara 13, Pro Ragusa 11, Sommatinese 10, Noto 8, Serradifalco e Scicli 7, Qal’At 6, Frigintini 4, Gela 2.