Promozione. Il Serradifalco vuol fare il pieno con il Noto; Sommatinese e Gela cercano punti pesanti in trasferta

Nel campionato di Promozione, impegno casalingo per il Serradifalco, mentre Sommatinese e Gela saranno di scena fuori casa. In particolare, il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo affronta domenica in casa all’”Antonio Alaimo” il Noto con il chiaro obiettivo di superarlo in classifica e conquistare i tre punti dopo la beffarda sconfitta rimediata sul campo del Canicattini la settimana scorsa. Arbitra l’incontro Gabriele Gazzo di Catania, con guardalinee Luigi Provenzano di Agrigento e Filippo Luca Scannella di Caltanissetta.

I falchetti puntano non solo sul fattore campo, ma anche su un percorso di crescita del gruppo che in queste ultime settimane è apparso più evidente e che fa ben sperare anche per le gare a seguire. Impegno esterno alquanto delicato, invece, per la Vigor Gela che affronta la quarta forza del campionato, e cioè la Gymnica Scordia, in un confronto nel quale i gelesi hanno necessità di fare punti per non perdere ulteriore terreno in termini di salvezza. Arbitra l’incontro Gabriele Fiamingo di Messina, con guardalinee Salvatore Musumeci e Diego Alfonzetti entrambi di Acireale.

Infine, la Sommatinese di Mauro Miccichè (nella foto) è chiamata ad affrontare fuori casa a Caltagirone il Qal’At in un confronto anche qui delicato in quanto, se è vero che i calatini in classifica sono attardati, è altrettanto vero che i granata sommatinesi sono chiamati a battere un colpo se intendono salire ulteriormente in classifica allontanandosi definitivamente dalla zona calda della classifica. Arbitra l’incontro Domenico Leone di Agrigento, con guardalinee Simone D’Agata e Silvestro Messina di Catania.