Promozione. Il Serradifalco perde 1-3 ancora in casa: il Noto fa festa e non basta ai falchetti il gol segnato da Di Benedetto

Nel campionato di Promozione ancora una sconfitta per il Serradifalco in casa. Stavolta lo stop è arrivato ad opera del Noto che ha superato 1-3 i falchetti. L’espulsione di Caronia dopo 25 minuti ha permesso agli ospiti di giocare per 65 minuti in superiorità numerica.

Un vantaggio che i netini hanno sfruttato a pieno nonostante il Serradifalco, con la sua proverbiale generosità, fosse riuscito a pareggiare con Di Benedetto. I netini, tuttavia, già una prima volta in vantaggio con Gabrielli, si sono riportati in vantaggio ancora con un gol del loro attaccante per poi chiudere la contesa con la rete di Giarratana.

Una sconfitta amara per i falchetti la cui situazione di classifica è ora alquanto complicata; la squadra ha bisogno di recuperare al meglio Salvatore Di Marco in difesa, e senza il suo faro di centrocampo Caronia, espulso, è apparsa spiazzata; senza contare la cronica mancanza di un attaccante di peso in avanti.

La dirigenza è al lavoro per cercare di ovviare al problema, ma è chiaro che in campionato le cose non stanno andando bene per cui servirà prima possibile rimboccarsi le maniche e vedere di trovare le soluzioni più opportune per conquistare l’obiettivo stagionale che la società s’è prefisso: la salvezza.