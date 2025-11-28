Promozione. Domenica al “Peppe Tricoli” va di scena il derby provinciale tra Sommatinese e Serradifalco

Nel girone D del campionato di Promozione, la domenica calcistica propone il derby provinciale tra Sommatino e Serradifalco. Al Peppe Tricoli è sfida di quelle toste tra due squadre che si sono già affrontate in Coppa Italia. Quella volta si qualificò il Serradifalco al secondo turno dopo la vittoria 6-2 dei falchetti sulla Sommatinese che, invece aveva pareggiato 1-1 al Tricoli con lo stesso Serradifalco.

Stavolta, chiaramente, la musica sarà diversa, con la Sommatinese che ci tiene a cancellare la sconfitta di Coppa Italia e l’eliminazione dalla Coppa con un successo, mentre il Serradifalco, che ha perso anche contro il Noto, vorrebbe interrompere la sua serie negativa con una vittoria che restituisse fiducia e voglia di far bene alla squadra e all’ambiente. Di certo, il Serradifalco non può permettersi di perdere terreno in classifica contro una Sommatinese che, invece, sta cominciando a risalire la piega in classifica.

In effetti il Serradifalco deve fare i conti con una situazione di classifica alquanto difficile con appena 7 punti in classifica. Diversa invece la situazione di classifica della Sommatinese che, di punti, ne ha già 13. Arbitro del derby Sommatinese – Serradifalco sarà Umberto Forti di Caltanissetta, con guardalinee Pietro Bennici di Agrigento e Dario Giorgio di Caltanissetta.