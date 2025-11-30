Prima Categoria. Sorride solo il Riesi 2002: doppietta di Davide Ascia e vittoria meritata; ko per Real Gela e Accademia Mazzarinese

Nel girone F del campionato di Prima Categoria, dopo la sconfitta patita dal Real Gela nell’anticipo del sabato contro il fanalino di coda Santa Croce, è stato il Riesi di Salvatore Sammartino ad ottenere l’unico successo delle Nissene nel girone.

Il Riesi 2002 ha avuto la meglio sul Carlentini in una sfida che s’è risolta nell’ultimo quarto d’ora finale dell’incontro. E’ stato l’attaccante del Riesi Davide Ascia (nella foto) ad aprire le danze con un gol che ha portato in vantaggio i padroni di casa. Gli ospiti, tuttavia, hanno avuto una reazione rabbiosa pareggiando appena un minuto più tardi con Cammarata.

A quel punto il Riesi ha gettato il cuore oltre l’ostacolo riuscendo a conquistare il successo finale grazie ad un’altra rete firmata ancora una volta da Davide Ascia. L’attaccante gelese s’è così dimostrato uomo gol implacabile dando la vittoria al Riesi grazie ai suoi gol.

Ha invece perso 2-1 fuori casa l’Accademia Mazzarinese di Maurizio Ortugno. Contro il Cassibile non è bastata la rete di Villamayor per consentire ai mazzarinesi di pareggiare il conto delle reti. I padroni di casa sono infatti andati a segno con Spoto e Molisina. Poi la rete mazzarinese che, tuttavia, non è bastata ad evitare la sconfitta. Questa la classifica del girone F: Barrese 18, Casmenarum e Cassibile 17, Pozzallo 16, Don Bosco 14, Riesi 13, Azzurra Francofonte 11, Carlentini e Real Gela 10, Ragusa Boys, Città di Santa Croce e Accademia Mazzarinese 7.