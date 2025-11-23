Prima Categoria. Prima vittoria in campionato per L’Accademia Mazzarinese; Real Gela e Riesi 2002 ko

Nel campionato di Prima Categoria, girone F, sorride solo l’Accademia Mazzarinese (nella foto) di Maurizio Ortugno che conquista la sua prima vittoria stagionale in campionato. I padroni di casa hanno battuto 2-0 il Carlentini. Dopo la rete del vantaggio segnata da Condello, è stato Cammilleri a raddoppiare e a regalare ai tifosi dell’Accademia Mazzarinese la prima grande gioia stagionale.

Una partita che l’Accademia ha giocato con il cuore e senza tentennamenti. Gli avversari hanno potuto ben poco di fronte all’intraprendenza di Condello e compagni. Le due reti hanno sancito una superiorità che ha esaltato il collettivo mazzarinese.

Sconfitta pesante, invece, per il Real Gela 4-0 contro il Cassibile in un match nel quale i gelesi si sono visto pochissimo. I siracusani sono andati a segno con Germano, Molisina, Spoto e Carrabino. Un poker doloroso per un Real Gela che ha potuto ben poco contro i siracusani.

Infine, sconfitta anche per il Riesi 2002 che ha perso 3-1 contro l’Azzurra Francofonte. Match difficile per la squadra di Salvatore Sammartino che non è riuscita a conquistare almeno il pari su un campo insidioso come quello dei siracusani. In classifica il Riesi resta fermo al 6° posto con 10 punti assieme al Real Gela mentre l’Accademia Mazzarinese è terzultima in classifica con 7 punti.