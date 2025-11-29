Prima Categoria l’anticipo. Sconfitta casalinga 0-1 per il Real Gela contro il Santa Croce: la decide Mezzah

Incredibile battuta d’arresto per il Real Gela che ha perso 0-1 in casa al “Vincenzo Presti” di Gela contro il fanalino di coda Santa Croce. Una sconfitta maturata a seguito del gol con il quale Mezzah ha battuto il portiere di casa al 36’. Un gol che il Real Gela non è stato in grado di recuperare nei restanti minuti di gioco, per cui alla fine è stata la compagine ragusana a esultare sul campo della squadra gelese.

La gara è stata parecchio intensa e combattuta tra due squadre che non si sono certo risparmiate in campo. Ne è uscita fuori una contesa nella quale le due squadre si sono spesso affrontate a centrocampo, con poche reali occasioni per andare a segno.

Il Real Gela, nel tentativo di pareggiarla, ha anche fallito qualche occasione, ma resta il dato di uno stop che ha impedito alla squadra di casa di salire ulteriormente in classifica. Il Real Gela, che ha comunque disputato una buona prestazione nonostante la sconfitta, è rimasto infatti a quota 10 mentre il Santa Croce è risalito a quota 7 agganciando momentaneamente l’Accademia Mazzarinese che domani giocherà fuori casa contro il Cassibile quarto in classifica.