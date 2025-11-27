Prima Categoria, l’anticipo. Il Real Gela in campo contro il fanalino di coda; Riesi e Accademia a caccia di punti preziosi in classifica

Nel girone F del campionato di Prima Categoria anticipo importante per il Real Gela che affronta in casa il Città di Santa Croce ultimo in classifica. Sulla carta, per i gelesi, si tratta di un confronto non particolarmente difficile, anche se è vero che, in ogni partita, le insidie sono sempre dietro l’angolo.

E allora ecco che il Real Gela, puntando chiaramente alla vittoria finale, non intende farsi sfuggire l’occasione di salire ulteriormente la propria classifica nel girone F. La compagine gelese, che al momento ha 10 punti in classifica, vincendo con il Santa Croce, potrebbe fare un gran balzo in classifica capace di dare nuovo slancio al progetto che vuol realizzare.

L’indomani, domenica 30 novembre, giocano le altre due nissene. La prima, il Riesi 2002, gioca in casa con il Carlentini. Le due squadre in classifica hanno gli stessi punti, per cui non è difficile prevedere che le due formazioni possano trarre vantaggio pieno e diretto da un eventuale successo finale. Il Riesi, chiaramente, ha bisogno di dimostrare, davanti al proprio pubblico una propria identità e personalità tecnica ed agonistica; ecco perché non è difficile prevedere un match bello quanto intenso tra queste due formazioni.

Infine, l’Accademia Mazzarinese affronta fuori casa il forte Cassibile in un match alquanto arduo nel quale la squadra di Maurizio Ortugno proverà nuovamente a colpire per cercare di conquistare la seconda vittoria di fila in campionato dopo aver battuto domenica scorsa il Carlentini Calcio 2-0.

Classifica: Casmenarum 18, Pozzallo 16, Barrese 15, Cassibile 14, Don Bosco 11, Carlentini, Riesi 2002, Azzurra e Real Gela 10, Accademia Mazzarinese 7, Ragusa Boys 6, Città di Santa Croce 4.