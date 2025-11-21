Prima Categoria. L’Accademia Mazzarinese a caccia della prima vittoria in campionato; Riesi e Real Gela tentano il colpo esterno

Tutte sfide impegnative, quelle che domenica 23 novembre attendono le tre Nissene della Prima categoria. Nel girone F, in effetti, le tre rappresentanti del calcio nisseno sono chiamate a misurarsi contro avversari non proprio facili.

A cominciare dall’Accademia Mazzarinese. La squadra di Maurizio Ortugno se la dovrà vedere in casa contro il Carlentini in un confronto alquanto duro e delicato. Un match che tuttavia i padroni di casa non possono permettersi di non vincere.

Fin qui, infatti, l’Accademia Mazzarinese non ha ottenuto alcuna vittoria, il che costituisce un handicap non da poco che rischia di avere conseguenze serie sugli equilibri stessi della squadra e del progetto sportivo. Il match di Mazzarino prenderà il via alle 14,30 e sarà arbitrato da Damiano Placido Scaccianoce della sezione Aia di Catania.

Sempre domenica, e sempre alle 14,30 il Real Gela affronta fuori casa la quarta forza del campionato e cioè il Cassibile. Un match, quello in terra siracusana che si presenta alquanto ricco di inside per la compagine gelese che dovrà far leva su tutta la sua bravura per provare ad uscire imbattuta da questa trasferta in terra siracusana. Arbitrerà Cassibile – Real Gela Stefano Carlo Guzzardi di Catania.

Infine, il terzo match è quello che vedrà domenica il Riesi 2002 (nella foto) impegnato fuori casa contro l’Azzurra Francofonte (ore 15). Per i riesini di Salvatore Sammartino un match da vincere per confermare quanto di buono proposto dai riesini in questo campionato. La società, in questa fase, sta facendo tanto per rinforzare la rosa della prima squadra con gli innesti di Puci, Donzella, Touray e D’Onofrio, per cui la sfida di domenica si propone come un’occasione da sfruttare per cercare di salire in classifica.