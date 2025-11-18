Premiato il giovane campione mondiale Salvo Bianca al Liceo “Vittorini” di Gela

L’atleta Salvo Bianca, vincitore di cinque medaglie ai recenti Campionati Mondiali disputati in Australia, è stato insignito di un riconoscimento presso il Liceo Scientifico “Elio Vittorini” di Gela, istituto in cui ha completato il proprio percorso di studi secondari.

La cerimonia, volta a celebrare l’eccezionale traguardo del giovane campione, ha visto la partecipazione dei suoi ex docenti, di centinaia di studenti ,di Angela Bongiovanni ,della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Ina Ciotta,che ha fortemente voluto l’evento e dell’Assessore allo Sport del Comune di Gela, Peppe Di Cristina.

In occasione dell’evento, l’Assessore Di Cristina ha voluto sottolineare il profondo valore simbolico della figura di Salvo Bianca, descrivendolo come emblema dello sport più autentico, fondato sui principi del sacrificio e dell’inclusione.