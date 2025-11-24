Podismo. Al 2° Trofeo Scala dei Turchi di Realmonte soddisfazioni per gli atleti del Corri Serradifalco

Al 2º Trofeo Scala dei Turchi di Realmonte, disputatosi domenica 23 novembre 2025, hanno partecipato cinque atleti senior della Corri Serradifalco e il giovane allievo Seidi Suleimane. Ancora vittorie, podi e soddisfazioni.

A partire da Fabrizio Aronica, giunto 8º assoluto e 2º di categoria: sempre più protagonista, un grande tra i grandi. Ritorno alle prestazioni di un tempo per il nostro presidente Michelangelo Cordaro, grazie al suo 2º posto di categoria, a una manciata di secondi dal 1º: bentornato.

Solita conferma ai vertici di categoria per Giuseppe Cordaro, che, dopo i fasti della vittoriosa maratona di Palermo, quasi non fa più notizia con il suo ennesimo 1º posto nella SM65: una stagione infinita. 2º posto nella categoria allievi per il promettente Seidi Suleimane: tre gare in carriera e terzo podio consecutivo, per questo nostro giovane talento. Ottime prestazioni, infine, per Giovanni Laporta e Giuseppe Tabone, rispettivamente giunti al traguardo alla 16º e 28º posizione di categoria.