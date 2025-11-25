Per la Giornata internazionale della violenza contro le donne la Questura di Caltanissetta ha aderito all'”Orange The World”

CALTANISSETTA. La Questura di Caltanissetta anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha aderito all’iniziativa “Orange the world”, promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, illuminando di arancione gli edifici dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Gela e Niscemi.
L’intento è, ancora una volta, quello di accendere i riflettori sul fenomeno della violenza di genere affinché, parlandone, le vittime si sentano meno sole ed acquisiscano la fiducia necessaria per denunciare.
La Polizia di Stato da anni porta avanti la campagna permanente contro la violenza di genere “Questo non è amore” che mira a sviluppare maggior consapevolezza in tutta la cittadinanza ed in particolare nelle donne sul pericolo di certi comportamenti che spesso vengono anche tollerati.