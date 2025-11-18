Patentino digitale e tutela dei minori: il Corecom in tour fa tappa a Caltanissetta

CALTANISSETTA. Approda anche a Caltanissetta il progetto rivolto agli studenti degli istituti superiori, promosso dal Corecom Sicilia, per il conseguimento del Patentino Digitale. Uno strumento di formazione rivolto ai ragazzi per assisterli nell’acquisizione delle necessarie competenze, tecniche ma soprattutto etiche, per navigare in rete e utilizzare i social media con consapevolezza e responsabilità.

L’appuntamento è al liceo TRED – Transizione Ecologica e Digitale Sebastiano Mottura” dove è previsto l’avvio del corso per gli studenti mercoledì 19 novembre alle 11. L’incontro, sarà aperto dalla dirigente dell’istituto Laura Zurli e vedrà gli interventi del presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia e del commissario dello stesso Comitato Aldo Mantineo, coordinatore del progetto.

Protagonisti gli alunni delle classi 2^, 3^ e 4^ che saranno impegnati fino a gennaio in un percorso di formazione di 14 ore articolato in sette incontri monotematici della durata di due ore ciascuno. Ad animare ciascun appuntamento, oltre ai docenti dello stesso liceo, saranno chiamati esperti informatici, avvocati, educatori e animatori digitali, giornalisti e investigatori del COSC, il Centro per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato.

Tra le tematiche affrontate figurano la valorizzazione della web reputation, la tutela della privacy, i meccanismi di funzionamento delle piattaforme algoritmiche, l’intelligenza artificiale, la lotta alla disinformazione e all’hate speech, la netiquette, il contrasto al cyberbullismo, gli illeciti digitali, la scrittura a misura di social, le funzioni e il ruolo dell’AGCOM e dei Corecom sia ad ampio spettro sia con specifico riferimento ai temi della media literacy.

Per effetto di quanto previsto nel protocollo d’intesa sottoscritto tra AGCOM e Ministero dell’Istruzione e del Merito a dicembre dello scorso anno, il corso per il patentino digitale è inserito all’interno del curriculum di educazione civica nell’ambito del monte-orario annuale previsto dalla legge 92/2019.