Passaporti. Nuova modalità di pagamento a partire dal 1° dicembre

Dal 1° dicembre 2025 il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario, il cui importo è stato rimodulato a € 42,70, non sarà più effettuato attraverso bollettino postale.

Il cittadino potrà effettuare il pagamento con “PagoPA” presso gli uffici postali o in banca, in ricevitoria o tabaccheria.

Sarà anche possibile pagare comodamente da casa attraverso le piattaforme online degli stessi operatori (Poste, Banche e prestatori di servizio).

Al momento del pagamento è necessario fornire all’operatore, oppure inserire nel caso di pagamento effettuato on line, il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si chiede il passaporto anche se minore.

I pagamenti effettuati prima del 1° dicembre 2025 attraverso bollettino postale sono validi e continueranno ad essere accettati.