Pallavolo Under 18. Esordio vincente per la Traina Albaverde: battuta 3-0 la Fatanascim Niscemi

Non poteva esserci avvio migliore per la Traina Albaverde nel campionato di Pallavolo femminile Under 18. Le nissene hanno infatti superato al PalaMilan la Fatanascim Niscemi nel campionato territoriale Akranis under 18 che la vede inserita nel girone A.

La formazione nissena, la cui guida tecnica è stata affidata a Mauro Di Grande fresco di acquisizione del patentino di 1^ grado, si è imposta in tre set sul Fatanascim Niscemi al termine di una gara a senso unico dove la consistenza in zona battuta dell’Albaverde ha avuto la meglio sulla ricezione avversaria indirizzando l’incontro fin dalle prime fasi. La Traina Albaverde è scesa in campo con alcune delle protagoniste della scorsa stagione insieme a dei volti nomi che hanno completato una rosa giovane che vede al proprio interno cinque under 16.

L’obiettivo della società nissena è indirizzato alla valorizzazione delle giovani promesse in una stagione che, dopo le amarezze di quella trascorsa, è vista come una ripartenza dal basso puntando sulla bravura di tecnici emergenti come Di Grande e Noemi Spena.

Questo il dettaglio della gara disputata venerdì 21 novembre al PalaMilan con i punti realizzati dalle ragazze nissene.

TRAINA Albaverde – Fatanascim Volley Niscemi 3 – 0 (25/13; 25/13; 25/10)

Traina: Pistone 11, Messina 8, Cicardo 1, Romano 10, Spanò 3, Miraglia (K) 9, Amorelli 11, Raffa 1, Maria Nasonte, Martorana, Palermo (L1), Amore, Violo (L2).

Niscemi: Evola (K), Reina, Malvè, Sentina, Stefanini, Iudicelli, Guerreri, Parisi, Petralito, Di Modica, Buttafuoco (L1), Bartoluccio (L2). All. Vicari

Arbitro: Salvatore Di Francesco di Castrofilippo.

Il prossimo impegno della Traina Albaverde under 18 è in programma lunedì 1 dicembre al PalaMilan dove affronterà con inizio alle ore 19:00 il Madonie Castellana Sicula.