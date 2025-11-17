Lions Club Caltanissetta e Lions Club Caltanissetta Pietrarossa, insieme, per promuovere Colletta alimentare

CALTANISSETTA. Il Lions Club Caltanissetta ed il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa, insieme, sabato scorso 15 novembre, hanno partecipato con i proprio Soci, alla Colletta alimentare, rendendosi disponibili come volontari a favore della raccolta per il Banco alimentare.

I Soci dei due Club presieduti rispettivamente da Paolina Lobue ed Enzo Falzone, coordinati dal Delegato distrettuale della IX Circoscrizione per la Colletta alimentare, Giuseppe Giunta, hanno presidiato il supermercato Lidl di via Due Fontane per tutto il giorno, dalle 9 di mattina fino alle 21.30 di sera, in maniera continuativa, chiedendo agli avventori di aggiungere qualcosa alla propria spesa ed all’uscita di donarla per il Banco alimentare.

Il punto vendita si è rivelato il migliore tra tutti quelli presidiati nella IX Circoscrizione, che comprende le province di Caltanissetta, Enna e la città di Caltagirone, arrivando a 1038 kg di prodotti alimentari di prima necessità.

I nisseni si sono, quindi distinti per generosità, considerando anche il successo degli altri supermercati presidiati da tanti altri volontari.

Ancora una volta, quindi, i Lions sono riusciti a coinvolgere la popolazione, che spesso, donando, ha ringraziato per il servizio svolto, il motto del Lions (we serve): aiutare chi ha bisogno.

Ed ancora una volta i nisseni hanno aiutato chi aiutava. La generosità ha portato a superare la raccolta dello scorso anno, una cosa fondamentale ed importante visto l’alto numero di bisognosi che, purtroppo, è aumentato in tutto il territorio.

