L’anticipo della 2^ Categoria. L’Atletico Nissa punta a battere il Viola Cerami per ridurre il distacco dalla capolista Lagoreal

Nel campionato di Seconda categoria, girone F, l’anticipo del sabato propone un match che, sulla carta, promette emozioni. Si tratta del confronto che alle ore 15 metterà di fronte al “Tomaselli” di Caltanissetta l’Atletico Nissa da una parte e il Viola Cerami Futsal dall’altra. Si tratta di due squadre che, al momento, sono rispettivamente seconda e terza in classifica dietro alla sola capolista Lagoreal Enna.

La squadra del tecnico Giacomo Serafini si presenta a questo confronto contro gli ennesi con un gruppo abbastanza collaudato e reduce da una esaltante vittoria ottenuta contro la capolista Lagoreal. Un successo che ha contribuito a dare entusiasmo, passione e spirito di partecipazione al progetto Atletico Nissa.

Al momento la squadra è seconda in classifica dietro la capolista Lagoreal che presenta 3 punti di vantaggio e dietro proprio all’altra ennese Valguarnerese. Il tecnico Giacomo Serafini ha preparato al meglio la sfida di sabato che costituisce un anticipo di lusso nel quale può succedere veramente di tutto tra due squadre che amano giocare a viso aperto e che, proprio per questo, potrebbero dare vita ad una sfida indimenticabile. Arbitrerà l’incontro Orazio Chiodo di Agrigento.

L’altra Nissena, il Terranova Gela, affronterà domenica 30 novembre fuori casa l’ostica Sanconitana (ore 15) in un match anche questo importante per testare le reali ambizioni di salvezza della squadra gelese che, fin qui presenta in classifica un -1.