La talentuosa Clara Allegro campionessa italiana assoluta Csen di Danza a Roma

CALTANISSETTA. Clara Allegro s’è laureata campionessa italiana assoluta CSEN di Danza Categoria 8/9 CLASSE D3. Per lei tutti primi posti e terzo posto assoluto alla Coppa Internazionale che raggruppa le categorie Under 10.

Per la giovanissima una grandissima gioia che ha condiviso con la professionista Martina Marotta sua maestra della Latin Dance Studio. La piccola talentuosa nissena in precedenza era diventata campionessa regionale vincendo il campionato regionale ANMB/CSEN e quello della FIDESM.

A Roma, poi, ha confermato tutto il suo indiscusso talento conquistando il titolo nazionale. E ora il prossimo passo nel mese di maggio 2026 quando volerà a Londra assieme a Martina Marotta per ambire al titolo internazionale.