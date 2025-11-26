La Polizia. Sms inviati dal proprio Istituto bancario e telefonate su whatsapp che segnalano problemi al conto corrente: è una truffa

In queste settimane molti cittadini stanno ricevendo sms, apparentemente inviati dal proprio istituto bancario, che segnalano presunti problemi al conto corrente. Spesso, segue la telefonata su whatsapp da parte di un numero sconosciuto, il cui profilo mostra l’immagine istituzionale di noti dirigenti della Polizia di Stato.
Attenzione: si tratta di una truffa! Banche e Polizia di Stato non contattano i cittadini tramite whatsapp, sms o altre app di messaggistica per segnalare movimenti sospetti sul conto corrente.
In caso di ricezione di messaggi sospetti, non rispondere e non aprire eventuali link; rivolgersi alla propria banca utilizzando canali ufficiali e segnare subito l’accaduto alla Polizia postale attraverso il sito ufficiale del Commissariato di PS Online – Italia.