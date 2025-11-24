Intimidazioni a Sferracavallo, Solidaria e SoS Impresa: “Vicini alle vittime; collaborazione all’Autorità giudiziaria e alle Forze dell’Ordine”

L’ennesimo atto di intimidazione, che questa volta ha colpito a Sferracavallo, non può e non deve passare in sordina, e siamo certi che l’Autorità Giudiziaria e le Forze dell’Ordine sapranno assicurare alla giustizia gli autori.

Solidaria e SOS Impresa Siciliamanifestano la loro vicinanza a chi ha avuto danneggiate le imbarcazioni a Sferracavallo, come a chi ha trovato davanti alla saracinesca della propria attività dei contenitori di liquido infiammabile accompagnati da una palese richiesta di pizzo.

Le nostre organizzazioni sono al loro fianco, e saranno al fianco, di quanti altri commercianti e imprenditori di Sferracavallo che vorranno ribellarsi alle richieste estorsive.

Offriamo alle vittime di estorsione e usura – a titolo gratuito – assistenza legale ed amministrativa per l’accesso ai benefici di legge, ricorrendone le condizioni.

Questi i recapiti a disposizione di tutti coloro che vorranno essere assistiti da Solidaria e SOS Impresa Sicilia:

Tel. 091.8875093

E-mail: info@solidariaweb.org ; sos.impresa.sicilia@gmail.com