Il gruppo teatrale Oplab porta Gela sul podio nazionale: l’Amministrazione comunale si congratula con i giovani attori.

L’Amministrazione comunale di Gela esprime viva soddisfazione per il prestigioso risultato ottenuto dal gruppo teatrale Oplab, guidato da Giuliana Fraglica, che al Teen Theatre Festival di Viterbo si è aggiudicato il Premio Città di Viterbo come Miglior Spettacolo.

Si tratta di un riconoscimento importante, ottenuto in un contesto nazionale che ha visto la partecipazione di sei realtà teatrali giovanili selezionate da tutta Italia. La performance “La fine del mondo” ha conquistato giuria e pubblico per l’originalità della messa in scena, la qualità della recitazione e la capacità del gruppo di lavorare all’unisono, trasformando il movimento in linguaggio espressivo.

Inoltre, a coronare questo successo, è arrivato anche il premio come migliore attrice assegnato a Miriam Guida, già studentessa del Liceo Classico Eschilo, oggi universitaria. Un riconoscimento che premia sensibilità, maturità interpretativa e talento.

«Oplab ha dimostrato che a Gela ci sono giovani capaci di raggiungere traguardi eccellenti quando vengono messi nelle condizioni di esprimersi – dice Romina Morselli – Assessore allo Spettacolo- Questo successo è un orgoglio per tutta la città. Il teatro educa alla bellezza, alla disciplina, alla crescita personale: è cultura che forma cittadini migliori»

L’Amministrazione comunale intende valorizzare questo risultato e trasformarlo in un momento di comunità:

«Nei prossimi giorni inviteremo ufficialmente il gruppo Oplab e la docente a Palazzo di Città per un incontro istituzionale. Sarà un’occasione per congratularci personalmente e ascoltare la loro esperienza. Vogliamo che questi talenti sentano la vicinanza delle istituzioni e della loro città».