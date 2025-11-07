Gp Brasile, Norris il più veloce in prove libere: indietro le Ferrari

(Adnkronos) – La McLaren di Lando Norris ha fatto segnare il miglior tempo in 1:09.975 nell'unica sessione di prove libere in programma oggi venerdì 7 novembre per il Gp del Brasile di F1 sul circuito di Interlagos. Quart'ultimo appuntamento di un Mondiale che deve ancora assegnare il titolo piloti tra Norris, Piastri o Verstappen. Alle spalle di Norris si è piazzato il compagno di scuderia Oscar Piastri e Nico Hulkenberg con la Sauber. In quarta posizione l'Aston Martin di Fernando Alonso, seguito dall'altra Sauber di Gabriel Bortoleto. Sesta la Mercedes di George Russell, seguita dall'Alpine di Pierre Gasly e la Williams di carlos Sainz. A chiudere la top ten la Racing Bulls di Isack Hadjar e decima la Mercedes di Kimi Antonelli. Mentre la Red Bull di Max Verstappen non va oltre un deludente diciassettesimo e precede le Ferrari di Charles Leclerc 18esimo e Lewis Hamilton 19esimo che è andato in testa coda nel finale.

