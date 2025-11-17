Giornate della Prevenzione, conferenza stampa il 21 novembre: iniziativa di Asp, OMCeO e Libero Consorzio nel territorio provinciale

CALTANISSETTA. Uno stile di vita sano, screening diagnostici precoci e vaccinazioni, questi gli strumenti essenziali da promuovere tra la popolazione per far sì che si incrementi la prevenzione primaria e secondaria nel territorio. Proprio per questo sono stati programmati degli incontri di informazione e sensibilizzazione sul tema che coinvolgeranno le comunità locali.

Walter Tesauro sindaco Caltanissetta e presidente Libero Consorzio

Investire nella prevenzione è fondamentale perché significa “migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma anche ottimizzare l’allocazione delle risorse del Servizio Sanitario, riducendo l’incidenza di malattie e la necessità di interventi curativi più complessi e costosi”, così come ribadito dal Direttore Generale dell’Asp nissena Salvatore Lucio Ficarra e dal Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta Giovanni D’Ippolito.

E così, insieme al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con il suo Presidente Walter Tesauro, nel corso della conferenza stampa, che si terrà nei locali della Direzione Strategica dell’Asp nissena alle ore 12:30 venerdì 21 novembre 2025 , verrà presentata l’iniziativa che partirà proprio da Caltanissetta il 30 novembre 2025.