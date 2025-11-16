Eccellenza. Nel girone B continua a vincere il Niscemi: contro il Palazzolo basta un gol di Hardes

Nel girone B di Eccellenza prosegue la marcia esaltante in campionato del Niscemi. La squadra di mister Comandatore (nella foto) ha battuto 0-1 fuori casa il Palazzolo in un confronto alquanto aspro e combattuta tra le parti.

A decidere la contesa è stato un gol messo a segno da Hardes che ha permesso alla compagine giallo verde di ottenere la sua quarta vittoria in campionato a fronte di tre pareggi e di altrettante sconfitte.

Il Niscemi di Paolo Comandatore (nella foto) s’è così attestato al nono posto in classifica a quota 15 in classifica. Un risultato non di poco conto per una neo promossa come quella niscemese che si sta distinguendo parecchio in positivo nel corso di questa stagione sportiva.

E domenica prossima nuovo grande avversario per il Niscemi che si scontrerà con il Mazzarrone Calcio in una sfida di grande importanza calcistica nella quale il Niscemi sarà chiamato a vincere anche per dare un nuovo indirizzo ad una società che si sta proponendo come una tra le più importanti del panorama calcistico siciliano.

Questa la classifica del girone B di Eccellenza dopo 10 partite: Avola e Modica Calcio 25, Atletico Viagrande 23, Messana 20, Leonzio 19, Mazzarrone 17, Vittoria e Polisportiva Gioiosa 16, Niscemi 15, Rosmarino 12, Giarre 8, Nebros e Acquadolcese 7, Palazzolo e Melilli 5, Leonfortese 2.