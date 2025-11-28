Eccellenza. Il Niscemi vuol continuare a stupire: a Viagrande senza paura contro la terza in classifica

Nel girone B del campionato di Eccellenza è una sfida di livello, quella che attende domenica il neo promosso Niscemi sul campo della terza forza del campionato, l’Atletico CT 1994 Viagrande (Ore 15). I gialloverdi niscemesi, reduci dal pari casalingo contro il Mazzarrone Calcio, intendono proseguire nella loro striscia positiva in campionato.

Dopo la sconfitta casalinga con il Modica, infatti, i niscemesi hanno conquistato due vittorie e due pareggi nelle ultime 4 giornate del campionato di Eccellenza. Ecco perché la sfida di Viagrande assume per la squadra di Fabio Comandatore un’importanza oltremodo rilevante. Al momento i gialloverdi occupano l’ottava piazza in classifica con 16 punti ed hanno dimostrato di potersela giocare contro chiunque.

Ovviamente la sfida di domenica si annuncia oltremodo impegnativa e non può essere altrimenti, dal momento che i padroni di casa sono complesso che, fin qui, ha dimostrato di possedere personalità e carattere. Dunque, massima attenzione in casa Niscemi contro un avversario che appare in grado di creargli grattacapi qualora la squadra ospite non dovesse mantenere la necessaria attenzione e concentrazione. Arbitro di Viagrande – Niscemi è Luigi Canicattì di Agrigento, con guardalinee Calogero Milioto di Agrigento e Manuele Finocchiaro di Acireale.