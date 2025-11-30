Eccellenza. Il Niscemi pareggia 1-1 a Viagrande: Torres in gol per i gialloverdi

Nel girone B del campionato di Eccellenza, continua il momento favorevole in campionato da parte del Niscemi. La squadra nissena, neo promossa, ha pareggiato 1-1 in casa contro la quarta forza del campionato, ovvero l’Atletico 1994 CT Viagrande.

Tutto è avvenuto nella ripresa tra Niscemi e Viagrande: prima i padroni di casa gialloverdi niscemesi si sono portati in vantaggio al 3′ con Torres. Poi la rete del pari ospite, una decina di minuti più tardi ad opera di Torres.

Il Niscemi è così salito al 7° posto in classifica con 17 punti; un ruolino di marcia niente male se si tiene conto che i niscemesi sono neo promossi e che il girone B di quest’anno è parecchio impegnativo.

Il Niscemi domenica prossima affronterà in casa il Giarre (ore 15) in una sfida anche qui fondamentale per provare ad allungare quanto più possibile in classifica.