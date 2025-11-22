Codacons contro “classi pollaio” a tutela della salute di studenti e docenti

Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons, scende in campo contro le classi pollaio a tutela della salute di studenti e docenti, mettendo in evidenza una condizione che non può più essere considerata un semplice problema organizzativo, ma un tema di rilevanza sanitaria. L’iniziativa nasce dall’esigenza di richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla necessità di garantire ambienti scolastici adeguati, sani e sicuri.

Le più recenti evidenze scientifiche – spiega Codacons – dimostrano come il sovraffollamento delle aule influenzi negativamente il benessere psicofisico di chi vive la scuola ogni giorno. Gli insegnanti, costretti a gestire classi numericamente eccessive, affrontano un sovraccarico cognitivo ed emotivo che aumenta il rischio di burnout, condizione riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Parallelamente, gli studenti risentono della scarsa qualità degli spazi, dell’elevato livello di rumore e della ridotta possibilità di ricevere un adeguato supporto individuale, con conseguenze sulla concentrazione, sulla memoria di lavoro e sul benessere emotivo.

Tanasi sottolinea che la scuola dovrebbe garantire condizioni ambientali idonee allo sviluppo cognitivo ed emotivo. Tuttavia, molte strutture presentano problemi legati alla ventilazione, alla qualità dell’aria e alla gestione dei microclimi interni. Quando tali criticità si combinano con il sovraffollamento, aumentano i rischi di disagio psicologico, malesseri fisici e diffusione di infezioni.

Secondo il Codacons, è necessario avviare un percorso istituzionale orientato alla definizione di standard più adeguati per la capienza delle classi, al potenziamento degli organici e alla riqualificazione delle strutture scolastiche. L’introduzione di sistemi permanenti di monitoraggio del benessere psicofisico all’interno delle scuole rappresenta un passaggio fondamentale per garantire un ambiente educativo realmente sano e sostenibile.

Tanasi conferma che l’iniziativa del Codacons proseguirà attraverso momenti di confronto, approfondimenti tecnici e attività di sensibilizzazione rivolte a famiglie, docenti, dirigenti scolastici e istituzioni. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione su un tema spesso sottovalutato, affinché la scuola italiana possa offrire condizioni adeguate alla crescita e alla salute di studenti e insegnanti. – conclude Tanasi.