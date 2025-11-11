Caltanissetta. Seminario formativo sul ruolo della RSU nella scuola: confronto e dibattito all’I.I.S. “Galilei – Di Rocco”

Seminario formativo sul ruolo della RSU nella scuola: confronto e dibattito all’I.I.S. “G. Galilei – A. Di Rocco” di Caltanissetta Si è svolto oggi, presso la Sala Ricevimenti dell’Istituto Superiore “Galilei – Di Rocco” di Caltanissetta, un seminario formativo sul ruolo della RSU nella scuola, organizzato dalla FLC CGIL di Caltanissetta in collaborazione con Proteo Fare Sapere Caltanissetta. All’iniziativa hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo della scuola e del sindacato. Sono intervenuti il Segretario generale della FLC CGIL Sicilia, Adriano Rizza, il Segretario organizzativo della FLC CGIL Sicilia, Paolo Italia, la Segretaria generale della CGIL di Caltanissetta, Rosanna Moncada, il Segretario generale della FLC CGIL di Caltanissetta, Diego Stagno, e il Presidente di Proteo Fare Sapere Caltanissetta, Alberto Musca. I lavori sono stati coordinati da Calogero Fasciana. Il seminario ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto sul ruolo delle RSU negli istituti scolastici, con particolare attenzione agli aspetti contrattuali e alle dinamiche legate alla contrattazione integrativa. Durante l’incontro si è aperto anche un ampio dibattito sul CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, contratto che la FLC CGIL ha scelto di non sottoscrivere. Dall’incontro è emersa in maniera unanime la convinzione che le risorse previste per gli aumenti stipendiali siano del tutto insufficienti, in quanto consentono di recuperare solo una parte minima dell’inflazione e non garantiscono quindi il recupero del potere di acquisto dei salari e una reale valorizzazione del personale della scuola, dell’università e della ricerca, pertanto concorda con la FLC CGIL Nazionale che detto contratto non deve essere sottoscritto. La FLC CGIL di Caltanissetta e Proteo Fare Sapere hanno ribadito l’importanza di continuare a investire nella formazione, nella partecipazione democratica delle RSU e nella contrattazione, come strumenti fondamentali per la tutela dei diritti e la qualità del lavoro nel settore dell’istruzione. Un particolare ringraziamento va ad alunni e docenti del plesso “Di Rocco” per l’ottimo servizio di accoglienza e light lunch ed alla D.S. Prof.ssa Loredana Schillaci che ci ha cordialmente accolti mettendo a disposizione le competenze e le abilità della comunità educante che dirige.