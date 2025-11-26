Caltanissetta Risiko Club Ufficiale. XXI° torneo: ultimo turno, i verdetti per le semifinali e la finale

CALTANISSETTA. Domani giovedì 27, presso Eclettica Street Factory con inizio 20.30 (start 21.45), si giocherà il nono ed ultimo turno di questo torneo (campionato periodico) iniziato il 2 ottobre. Un torneo molto interessante che vede nelle prime sei posizioni, in un fazzoletto di punti, nell’ordine: Michele Cammarata, Andrea Kiswarday, Simone Pecoraro, Gabriele Taschetti, Gioele Gulizia e Michele Pecoraro. Ma solo in cinque lottano per guadagnare una delle due posizioni che portano direttamente alla finale, visto che una è già stata conquistata da Andrea Kiswarday.

Il regolamento prevede che i primi due in classifica alla fine dei nove turni di gioco e con lo scarto dei tre peggiori risultati o di assenze vadano direttamente in finale. Il tavolo della finale verrà completato dai due vincitori dei due tavoli delle semifinali, che si giocheranno il 4 dicembre. I semifinalisti saranno coloro che si classificheranno dal 3° al 9° posto più un ripescato che avrà il miglior punteggio partita avendo giocato almeno tre turni.

Sabato una folta pattuglia di giocatori nisseni parteciperà al 58° Raduno Nazionale (Raduno del Sud) che si svolgerà ad Acireale nelle giornate di sabato e domenica e che vedrà la presenza di giocatori e giocatrici provenienti da tutto lo “stivale”.

“E’ sempre un piacere rivedersi con gli appassionati del Risiko! – dichiarano dal direttivo- Nei vari eventi di caratura nazionale, in cui il nostro club è presente con i suoi giocatori o con la sua squadra, ci piace rivedere volti conosciuti e non che condividono con noi questa passione. Una passione che sfocia nella condivisione e socializzazione che va oltre la competizione e la gara. Andremo ad Acireale convinti di divertirci a giocare perché il Risiko! è un gioco.”