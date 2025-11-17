Caltanissetta, proclamato stato di agitazione dei dipendenti del Cefpas

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl di Caltanissetta hanno proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti del Cefpas, ente regionale di formazione permanente e aggiornamento del personale del servizio sanitario della regione Sicilia e chiesto al prefetto l’attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione. La protesta è per lo stallo delle trattative con la direzione generale dell’ente per il cambio di contratto dei dipendenti, dopo la sentenza della Corte Costituzionale in merito. La Consulta ha dichiarato illegittima la disposizione della legge regionale che qualificava il Cepfas come ente del servizio sanitario regionale. Al personale di conseguenza dovrà essere applicato il contratto dei dipendenti della Regione e non quello dei dipendenti del Ssr. “Il negoziato per il cambio contratto- affermano Sandro Pagaria ( FP Cgil), Giusi Dell’ Utri ( Cisl Fp) e Lino Salanitro ( Uil Fpl)- è in stallo. Alle nostre reiterate richieste di attivazione del tavolo di contrattazione, la direzione generale non ha dato riscontro concreto indicando una data per l’avvio delle trattative. Chiediamo che si vada subito a soluzioni e tutele concrete, perché ulteriori ritardi su una vicenda che ha ricadute significative sulla vita lavorativa e personale dei lavoratori non sono più tollerabili”. (ANSA).