Monitor Italia, Dire-Tecnè: in calo le coalizioni, cresce Futuro Nazionale

In leggero calo le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, entrambe perdono lo 0,2% dalla scorsa settimana. E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra l’11 e il 12 giugno.

La maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 45,8%, le opposizioni sono al 44,1%. Nel centrodestra Fdi è stabile al primo posto con il 29,3%, seguita da Forza Italia all’8,7 (-0,1%), poi la Lega al 6,7% (-0,2) e infine Noi Moderati all’1,1 (+0,1)%. Nel centrosinistra il Pd perde lo 0,3% e scende al 21,5%. Segue il M5S con 12,7 (+0,2), Avs al 6,3 (-0,1), Italia Viva al 2,2% (-0,1) e Più Europa all’1,4% (+0,1).

Cresce Futuro Nazionale di Vannacci che guadagna lo 0,2 e si attesta al 4%. L’azione è al 2,9%