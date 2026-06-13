Rating. Di Paola (M5S): Schifani usa Fitch per fare propaganda. Economia reale in Sicilia boccheggia

“Il presidente Schifani non perde occasione di fare propaganda utilizzando il giudizio di Fitch per incensare i conti della Regione. Peccato però che l’economia reale è quella cui devono confrontarsi ogni giorno i cittadini siciliani ed è un’economia che boccheggia, in termini di sviluppo e investimenti. Il presidente della Regione evidentemente vive in una realtà diversa, ben lontana da quella dei siciliani che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena”.

Lo dichiara il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola.

“In quattro anni di governo di centrodestra – sottolinea Di Paola – registriamo zero riforme, zero progetti di sviluppo e anzi rischiamo di perdere milioni di euro di fondi PNRR a causa di una programmazione al lumicino. Gli scandali e le inchieste giudiziarie che stanno travolgendo la maggioranza ne sono la triste ulteriore dimostrazione. Noi abbiamo costruito un’alternativa credibile e competente e siamo pronti a voltare pagina insieme ai siciliani” – conclude.

