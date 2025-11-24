Caltanissetta. Per la Giornata Mondiale dell’Infanzia avviato da Samot progetto “Spazio amico è casa” per bambini affetti da malattia oncologica

CALTANISSETTA. In occasione della “Giornata mondiale dell’infanzia”, lo scorso 20 Novembre, la S.A.M.O.T. Catania ETS – Società di Assistenza al Malato Oncologico Terminale ha avviato il Progetto “SPAZIO AMICO È CASA”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie – Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) a valere sull’Avviso Pubblico n.1/2025, con un importante cofinanziamento da parte dell’Associazione.

Il Progetto “SPAZIO AMICO È CASA” è risultato il primo fra le iniziative progettuali ammesse a finanziamento nell’intero territorio nazionale dal Fondo per l’Assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica per le attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie ed ha potuto contare, già nella sua fase di elaborazione, sulla collaborazione di numerosi Enti pubblici e privati.

L’obiettivo generale della proposta progettuale è quello di continuare a sperimentare iniziative ed attività per migliorare la qualità di vita dei minori affetti da patologia oncologica e dei loro nuclei familiari nel loro abituale ambiente di vita, anche se lontano dalle strutture ospedaliere di riferimento, sulla scorta dell’esperienza maturata in esecuzione dei precedenti progetti (sempre finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a partire sin dall’anno 2021) “Uno Spazio Amico per le simultaneous care”, “Smart simultaneous care: Spazio Amico” e “Spazio Amico: lo Sportello delle fragilità”, quest’ultimo ancora in fase di realizzazione.

In particolare, il progetto mira a migliorare la qualità della vita dei bambini oncologici residenti nelle tre province regionali di Catania, Enna e Caltanissetta in tutte le fasi della malattia, dal momento della diagnosi e sino al momento della remissione o dell’exitium, valorizzando la centralità dell’assistenza psico-socio-sanitaria domiciliare, secondo l’approccio metodologico delle “simultaneous care” (ovvero malati oncologici con malattia in progressione) in grado di garantire la continuità delle cure tra ospedale e territorio.

Ciò attraverso l’erogazione di servizi totalmente gratuiti di segretariato sociale, accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura, sostegno psicologico ai bambini ed ai loro familiari, accompagnamento verso i luoghi di cura, ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici, riabilitazione psicomotoria, attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza compreso il sostegno scolastico ed il sostegno al reinserimento sociale, assistenza psico-socio-sanitaria integrata anche domiciliare e telemedicina.

La proposta progettuale – che prevede anche l’erogazione di attività di formazione, ricerca, informazione, sensibilizzazione negli Istituti scolastici del territorio, comunicazione e disseminazione dei risultati – promuove la presa in carico dei pazienti oncologici pediatrici dal momento della diagnosi ed in ogni successiva fase della malattia, sviluppando un approccio olistico centrato sulla persona, orientato all’individuo, alla sua famiglia e alla sua comunità, con l’obiettivo di ottenere una migliore qualità della vita, un miglior controllo dei sintomi, una riduzione della depressione e dell’ansia ed un minore stress emotivo dei caregiver.

Grande soddisfazione per l’ennesimo, importante traguardo raggiunto dalla S.A.M.O.T. Catania ETS nell’ambito dell’assistenza oncologica pediatrica in Sicilia è stata espressa dal Presidente dell’Associazione Dr. Nicolò Mellini (in foto), dal suo Fondatore Dr. Giulio Mellini e dal management di progetto composto dall’Avv. Maria Cristina La Bruna, dalla Dott.ssa Carmela Savoca, dalla Dott.ssa Roberta Donzelli, dalla Dott.ssa Margherita Mellini, dalla Dott.ssa Giuliana Privitera e dal Dott. William Di Noto.

Per poter fruire gratuitamente di tutti i servizi previsti dal progetto, è possibile visionare il sito www.spazioamicosicilia.it, inviare una mail a info@spazioamicosicilia.it oppure contattare la Centrale operativa h24 al recapito telefonico 095/7167579. I cittadini potranno conoscere i servizi offerti anche attraverso i canali social Facebook Spazio Amico Sicilia ed Instagram Spazioamicosicilia_