Caltanissetta. Per la Giornata internazionale della disabilità l’Avo promuove pesca di beneficenza per sostenere famiglie disagiate

CALTANISSETTA. In vista della Giornata Internazionale della Disabilità, AVO Caltanissetta ha organizzato un progetto redatto dalla Dottoressa Jessica Napoli, in partnership con diverse realtà, associazioni e Istituzioni:-Comune di Caltanissetta -Assessorato alle politiche sociali e socio sanitarie-Aps Noi per la salute Tina Anselmi-Istituto Comprensivo Balsamo di San Cataldo-Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Caltanissetta -Liceo Artistico Rosario Assunto -Anffas di Caltanissetta Pedagogisti e Psicologi.

E all’interno di questa iniziativa si colloca una pesca di beneficenza per fare la differenza nel nostro territorio: l’intero ricavato sarà devoluto per sostenere famiglie locali in situazioni di precarietà. Un piccolo gesto che si trasforma in un grande aiuto. Il costo del biglietto è di soli 2euro e i premi in palio sono meravigliose tele artistiche realizzate dalle scuole del territorio sul tema della disabilità.

L’ intero progetto nasce con l’impulso di unire vari ” attori ” e protagonisti del territorio, di età diverse e con percorsi diversi, per promuovere una riflessione critica su cosa significhi oggi ” vivere la disabilità “, per informare i cittadini sulle risorse di cui dispongono e per accendere i riflettori in modo critico e non attraverso la celebrazione fine a se stessa, di un solo giorno. Per contattare l’associazione e i volontari Avo per dare il proprio contributo si può telefonare al 3803126384 oppure inviare una mail all’indirizzo avocaltanissetta@gmail.com.

