Caltanissetta. Per la “Giornata europea della giustizia civile” incontro di studio sul Trattamento dello straniero

CALTANISSETTA. In occasione della “Giornata europea della giustizia civile”, nell’Aula “Saetta e Livatino” del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, si è tenuto un incontro di studio di approfondimento delle tematiche collegate alla materia dell’immigrazione dal titolo “Il trattamento dello straniero: normativa nazionale, orientamenti giurisprudenziali di legittimità, giudizio di convalida e di proroga tra strategie operative e questioni processuali”.

All’evento, organizzato dalla Polizia di Stato, dalla Corte d’Appello, dalla locale Struttura Territoriale di Formazione della Scuola Superiore della Magistratura e dall’ordine degli Avvocati di Caltanissetta, tra gli altri relatori, ha partecipato il Vice Questore della Polizia di Stato Fabio Lacagnina, Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta.

Il Vicario del Questore, Primo Dirigente della Polizia di Stato Michele Emma, è intervenuto per un indirizzo di saluto in rappresentanza del Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello.