Caltanissetta. Per la Giornata dei diritti per l’infanzia festa all’asilo nido di Santa Barbara con la Track Club

CALTANISSETTA. In occasione della Giornata dei diritti per l’Infanzia, presso l’Asilo nido di Santa Barbara, gestito dalla Coop. Sociale La Garderie, si è organizzata una festa per i piccoli utenti della bellissima struttura comunale declinata al gioco ed allo sport. Organizzata dalla coordinatrice Carla Catanzaro è stata coinvolta la Società di Atletica Leggera Track Club del Presidente Alessandro Giambra ed il suo Tecnico Federale Michele Dell’Utri. Presenti i genitori dei bimbi è stata spiegata loro l’importanza dell’attività motoria espressa in tutte le sue forme e garantita dall’art. 33 della Costituzione.

Il movimento, il gioco, lo sport a qualsiasi età rappresenta un diritto che deve essere garantito perchè aiuta la socializzazione, il rispetto delle regole ed una sana crescita fisica e mentale. Catanzaro e Dell’Utri hanno poi organizzato dei giochi per i bimbi che si sono divertiti a correre, saltare e lanciare, con la speranza che questi semi oggi piantati possano fare crescere domani ragazzi sani e consapevoli.